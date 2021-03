»Andrej Vrščaj je kriv, da je umoril Vinka Pekliča in mu na zahrbten način 1. februarja lani okoli 13. ure vzel življenje. Potem ko sta s Pekličem na vrtu družinske hiše že končala cepljenje drv in odšla v kuhinjo na kosilo, ga je pod pretvezo, naj mu pokaže, kako se cepijo grčava drva, ponovno zvabil na vrt in ga napadel s sekiro. Peklič njegovega napada ni pričakoval, ker se ni čutil ogroženega, niti ni Vrščaj z ničimer nakazal, da ga bo napadel. Na vrtu ga je z levo roko tako močno prijel, da se mu Peklič ni mogel izviti iz prijema, ga odvlekel do kupa drv, tam pa vzel v desno roko sekiro in ga z njo petkrat močno udaril po zatilju. Presekanina, ki je segala deset centimetrov v hrbtenični kanal, je bila za Pekliča usodna,« je povzela dogajanje usodnega dne predsednica senata, sodnica Marjana Topolovec Dolinšek.

In nadaljevala, da je dvakrat z roko močno odrinil svojo mamo Nežo Vrščaj, ki je skušala posredovati v prepiru, pri čemer je ta padla po betonskih ploščicah in si pri tem zlomila roko. Ko je sodnica povedala, da je senat Vrščaja obsodil na enotno zaporno kazen 23 let in pet mesecev zapora, smo bili v sodni dvorani priča pravemu psihičnemu zlomu, ki ga je ob tem doživela njegova mama. Začela je predirljivo jokati, ob tem pa ponavljala, da njen sin ni kriv za to, kar se je zgodilo.

Zagovornik raztrgal obtožnico

Ker se Vrščajeva nikakor ni umirila, sta jo iz sodne dvorane pospremila varnostnika. A se je tudi na hodniku sodišča še dolgo slišal njen predirljiv jok, medtem ko je predsednica senata nadaljevala razlago sodbe, ki jo je Vrščaj povsem mirno sprejel.

Še pred koncem je v zaključni besedi dejal, da krivdo priznava, dogodek obžaluje in si želi, da bi se kazenski postopek čim prej končal. Prav to, da je dogodek obžaloval, da ni bil nikoli kaznovan niti ni v kakšnem drugem kazenskem postopku, da se je mami opravičil za storjeno dejanje, izvedenca psihiatrične in klinične stroke pa sta pri njem prepoznala mešano osebnostno motnjo, so bile zanj olajševalne okoliščine. »Zagotovo pa je oteževalna okoliščina, ki je ni mogoče prezreti, ta, da ste zagrešili eno najhujših kaznivih dejanj, in predvsem, da ste se po dejanju brezbrižno odpeljali z avtomobilom proti Avstriji in niste niti poskušali pomagati ne hudo poškodovanemu Pekliču niti svoji mami, čeprav zatrjujete, da jo imate radi,« je predsednica senata položila na srce Vrščaju.

Čeprav je Vrščajev zagovornik Ivan Levec v zaključni besedi tako rekoč raztrgal obtožnico, češ da so priče na sodišču dogodek opisovale različno, predvsem pa da med Pekličem in obtoženim ni bilo nikakršnega spora, ki bi botroval tako tragičnemu koncu, zato bi lahko bila sodba za njegovega klienta kvečjemu oprostilna, pa je veliki senat menil, da je tožilec Gorazd Kacijančič, ki je za umor Pekliča predlagal 23 let zapora, za povzročitev hude telesne poškodbe mami pa še dodatnih šest mesecev, očitke iz obtožnice v celoti dokazal in tudi utemeljil.

Sodišče je v celoti sledilo predlogu tožilca, enotno kazen pa znižalo le za en mesec. Vrščaj je moril, kot sta ugotovila psihiatrična in psihološka izvedenka, v stanju zmanjšane prištevnosti in na zahrbten način. Sodba še ni pravnomočna, Vrščaj pa zaradi ponovitvene nevarnosti ostaja v priporu.