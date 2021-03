Po njihovem mnenju je to zadnja možnost za rešitev poletja in sektorja. Obenem želijo sporočiti vladi, da je zadnji čas, da se predloge Koalicije glasbenega sektorja vključi v naslednji protikoronski paket. Kot so v pozivu zapisali Koalicija glasbenega sektorja, Sindikat glasbenikov Slovenije, Gospodarsko interesno združenje koncertnih organizatorjev Slovenije, Slovenski glasbenoinformacijski center in dobrodelno društvo MiDelamoDogodke, so gospodarske družbe in drugi subjekti, ki delujejo v prireditvenem sektorju, že povsem izčrpani.

Pobudniki predlagajo, da se v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje »sklene realen plan postopnega odpiranja javnih dogodkov z jasnim semaforjem glede na faze epidemije in s potencialnimi datumi za orientacijo organizatorjev«. Glede na trenutno situacijo bi se po njihovi oceni odpiranje lahko začelo 1. aprila in bi trajalo do 1. julija, ko bi dogodki potekali brez omejitev. Svoje predloge, med njimi tudi predlog poroštvene sheme, ki glede na načrt cepljenja s 1. julijem predvideva odpravo vseh omejitev za prireditve, so poslali ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki naj bi po njihovih informacijah predloge že pretočilo v člene zakonov za deveti protikoronski paket. Te mora sicer podpreti najprej vlada in nato še DZ.