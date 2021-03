Tokrat se je razgovoril nekdanji kraljevi kuhar Darren McGrady, ki je kraljici služil dobrih enajst let. Za britansko revijo Hello je razkril sočne pikantnosti o kraljičinih psih, ki so med drugim imeli precej razkošno prehrano. »Ko sem delal v palači, smo dejansko vsak dan pripravljali kraljevski jedilnik za pse. Vsak mesec ga je izbrala in nam ga poslala v kuhinjo gospa Fennick, ki je skrbela za vse pse v Sandringhamu. Na njem je bil natančno zapisan dnevni meni za pse. Tako je bila en dan na jedilniku govedina, naslednji dan piščanec, jagnjetina, manjkal ni niti zajec. Kuhano govedino smo narezali na majhne koščke, podobno smo naredili tudi s preostalim mesom. Seveda smo morali biti ves čas previdni, da v mesu ni bilo kosti, s katerimi bi se psi lahko zadušili.«

Če v kuhinji ne bi bilo dovolj fino narezanih kosov mesa jagnjetine, zajca in piščanca, bi te sočne mesne izdelke člani kraljeve družine sveže prinesli kar sami. »Princ William in Harry sta nekoč streljala zajce na posestvu Windsor. Zajca, ki bi ga ulovila – na srečo se to ni nikoli zgodilo –, bi morali kuharji očistiti in nato skuhati,« je dejal. »Včasih, ko so se nekateri psi 'prenažrli' dobrot in posledično imeli prebavne težave, smo takoj dobili nov, spremenjen jedilnik. Dejansko smo morali biti vedno pozorni na to, kakšne so želje kraljičinih psov.«

Kuharjem psi v kuhinji niso bili všeč

Ves ta glamur in pozornost okoli kraljičinih psov pa ni navduševala prav vseh na dvoru. Predvsem kuharjem so šli na živce, ko so se jim motali okoli nog v kuhinji. Korgiji imajo namreč karakteristiko trmastih in vztrajnih psov, ki znajo z vztrajnim laježem doseči svoje. »Pogosto se je zgodilo, da so se psi znašli v kuhinji, kjer so se psi kraljice matere spopadli s psi princese Ane. Predvsem v Sandringhamu so radi zavzeli bojne črte prav v kuhinji. Takrat je bilo iz ust kuharjev pogosti slišati: Daj, umakni se s poti, drugače boš končal v pečici!«

Najbolj mukotrpni so bili poleti v grad Balmoral. »Osebje, ki je potovalo s kraljico, je moralo biti v svojih oblekah. Seveda so s kraljico na letalu bili tudi njeni psi. Tako je bilo vse polno dlak in razvajeni štirinožci so na vsak način želeli zavzeti svoje mesto v tvojem naročju. Če si ga želel vreči dol, je protestiral z glasnim laježem.«

Ljubezen britanske kraljice Elizabete II. do korgijev je dobro znana po vsem svetu. Prvo psičko te pasme Susan je prejela, ko je bila stara 18 let, v svoji 64-letni vladavini pa jih je imela več kot 30. Julija 2015 so številni britanski tabloidi poročali, da se je kraljica odločila, da ne bo več vzrejala korgijev, saj noče, da bi kateri koli novi preživel njeno smrt. Na žalost je pred kratkim izgubila enega od dragocenih mladičev, Holly, tako da ji zdaj družbo delajo le ostareli korgi Willow in dva dorgija (mešanec jazbečarja in korgija) Candy in Vulcan. Vsi trije psi bodo, dokler bodo živi, zagotovo živeli izjemno dobro.