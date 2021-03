Dane Podmenik, ustanovitelj Zadruge ekoloških proizvajalcev Istre Zemlja & Morje: Radi bi, da bi bila ekološka hrana dosegljiva

Dane Pomenik je ekološki kmet, ki prebiva na Montinjanu in je eden od sedmih ustanoviteljev zadruge Zemlja&Morje, katere glavna dejavnost je prodaja domače ekološke hrane, tudi v obliki dostave na dom. So ena večjih zadrug, ki deluje na način socialnega podjetništva oziroma s statusom socialnega podjetja, in hkrati ena redkih, ki ima v svojih zabojčkih za dostavo v paleti ekoloških izdelkov in pridelkov ter sadja in zelenjave tudi meso, ribe in školjke.