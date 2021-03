Učiteljica fizike in matematike Helena Krapež meni, da ljudje ne smemo biti tiho, ko se godijo krivice. Zato protestira. Že konec osemdesetih let prejšnjega stoletja je bila na Roški zaradi afere JBTZ. »Protestirala sem predvsem zato, ker se je bilo treba strogo opredeliti do vprašanja, ali se lahko vojska spravlja na državljane, ki niso vojaške osebnosti, ali mora to prevzeti civilno sodišče,« je dejala. Spominja se, da je protestiralo ogromno ljudi. Sama je prišla z osemletno hčerko, nihče je ni legitimiral ali vprašal, kaj počne na demonstracijah. In ni dobila nobene kazni. »Miličnikov nismo videli. Verjetno so bili skriti kje v ozadju, nas pa so pustili pri miru,« je dejala. Več kot 30 let po tem spet hodi na ulico, razmere pa so drugačne. Policisti se zdaj veliko ukvarjajo z njo. Pišejo ji kazni, tudi fizično so jo že odstranili s Trga republike in jo odpeljali na policijsko postajo.

S silo na policijsko postajo

Na dan, ko so v parlamentu glasovali o nezaupnici vladi, so se protestniki sprehajali po Trgu republike. Helena Krapež je ravno odhajala, ko so k njej pristopili policisti in zahtevali osebni dokument. »Vprašala sem jih, zakaj, a mi tega niso povedali. Na obrazu sem imela masko, okoli mene pa ni bilo nikogar.« Ker tudi kasneje ni dobila odgovora, jim dokumenta ni pokazala. »'Boste šli pa z nami,' je rekel policist. Odgovorila sem mu, da ne bom šla.« Potem so jo na silo odvlekli v policijski avtomobil in nato na policijsko postajo.

»Na postaji sem se odločila, da bom molčala. Hoteli so me odpeljati na osebni pregled, a nisem vstala s stola. Potem je prišel še en policist, ki je zamahnil z roko, mi kapo vrgel z glave in me vprašal, kakšen bonton je to. Kapo sem pobrala, oni pa so me spraševali po podatkih, mi z lažno prijaznostjo ponujali kavo in kakav ter spraševali, ali naj pokličejo reševalce,« je dejala in dodala, da se je vsa tresla, kajti glede na to, da je sladkorni bolnik, ji je verjetno padel krvni sladkor. Na koncu so ji prinesli njene osebne podatke, ne da bi vedela, kje so jih dobili, in ji napisali za skoraj 800 evrov kazni. Potem je lahko odšla domov. Nekaj dni kasneje je po pošti dobila novo kazen. Tokrat zaradi udeležbe na pogrebu kulture za kulturni praznik. Kako so jo identificirali, ne ve.