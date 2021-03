Prvič v zadnjih 250 letih bo postala vodilna svetovna sila država, ki ne pripada evropskemu civilizacijskemu krogu. To zelo vpliva na naše percepcije. Dojemanje Kitajske, ki bo v doglednem času nadomestila ZDA, se je v zadnjem času zelo spremenilo v negativnem smislu. Središče sveta se seli v Azijo, tam sta skoncentrirana kapital in moč, Evropa in ZDA se soočajo z dejstvom, da postopoma izgubljajo pomen.

Nemški filozof Spengler je v začetku prejšnjega stoletja postavil tezo o zatonu Zahoda. Ameriški zgodovinar Arthur Schlesinger mlajši je na podlagi teze, da se zgodovina giblje v ciklih, ki trajajo petdeset let, sto let, izračunal, da bodo Združene države po letu 2035 hitro izgubljale pomen. Papež je povedal, da Evropa postaja starka. Vse te napovedi se počasi uresničujejo. Zahodna civilizacija tega dejstva ni sprejela in ZDA, ki so še vedno svetovni hegemon, država z največjo vojsko in dolarjem, na katerem sloni celoten svetovni finančni sistem, poskušajo na vsak način preprečiti omenjeni trend. Vendar gre za zgodovinski proces, ki ga verjetno ne bo mogoče preprečiti. Kitajska je velika država, ima največji notranji trg, ni več tista, ki le kopira, ampak je polna inovacij. Postopoma bo prevzela prevladujoče svetovno gospodarstvo, politično in vojaško vlogo. Sobotna priloga Dela