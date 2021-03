Prvi hip me je novica spomnila na znano pesem Desanke Maksimovič »Krvava bajka«. V nekem drugem času, času najbolj okrutne vojne v zgodovini človeštva, je okupatorska oblast z domačimi pomagači ustrelila kot talce cel razred otrok. Za kazen, ker so oblastnikom povedali, da take oblasti ne priznavajo. Zato so jih ustrelili.

Naši otroci pa so želeli v šolo! Nič niso govorili o oblasti.

A smo danes tudi v vojnem času? Kaj pravite o tem, gospa pravosodna ministrica Kozlovičeva? Nič ne rečete! Pa vendar ste vi na ministrstvu za pravosodje in kot članica vlade pripravljali in sprejemali odloke in zakone, po katerih danes želijo soditi tem otrokom. Aja, vem, neka mediokriteta z urada RS za informiranje vam je prepovedala dajati izjave. Bog pomagaj taki državi, kjer lahko uradnik organa v sestavi vlade lahko prepove ministru dajati izjave za javnost. Z malce samospoštovanja in osebnega dostojanstva bi v takem primeru vsak »možak na mestu« nemudoma odstopil.

Še huje od tega, da ste zraven, ko bodo sodili otrokom, je spoznanje, da je to morda del programa vaše stranke. Priznam, kapo dol! Uspešno ste nas, volilce, preslepili. In kar je prav groteskno, to mirno počnete še naprej. Z mirno vestjo in nazivom ministrica.

Kaj pa vi, gospa šolska ministrica Kustečeva? Ker ste članica vlade, ste tudi vi z dvigom roke potrdili vladne ukrepe za sojenje otrokom (in drugim). Ampak saj menda niste pozabili, da ste vi njihova ministrica za šolstvo in otroci pričakujejo, da jih boste ščitili, branili. Vi ste njihova ministrica, ki naj skrbi za uspešno šolanje otrok in odgovorno delo njihovih učiteljev. Ne za sojenje in zapiranje. Noben izgovor o prepovedi javnega dajanja izjav, na katerem bi spet jecljali, kako hudo vam je ob tem, vam ne bo pomagal. Kot na krivca za izmaličeno šolsko leto, za okrnjeno znanje, bodo na vas s prstom pokazali prav ti otroci. S kančkom samospoštovanja bi nemudoma odstopili.

Ampak odstopiti z zvenečega položaja ministrice je gotovo mučno dejanje. Če bi to zmogli, bi ohranili nekaj, kar je vrednejše od naziva ministrica. Obraz. Izgovor, da je to program stranke, ki je že zdavnaj ni več, pa je porog vsem državljanom, volilcem. Ste ob predstavljanju strankinega programa to zamolčali?

Ukrepi policije proti javnemu izražanju mnenj pri nas kažejo, da se oblast ščiti pred ljudmi, z ukrepi, ki so jih uporabljale policije v nekem preteklem času. Poznane so iz časov pred drugo svetovno vojno, med njo in po njej (Guardia civil, Gestapo, Gilla, NKVD, politična policija…). Dolgo smo bili prepričani, da se to ne more več ponoviti. Pa se je. In spomnite se, da je mednarodno sodišče za vojne zločine tako ravnanje policij obsodilo kot zločinska dejanja proti človeštvu.

Pri vseh ukrepih pri nas tudi otroci niso izjema. Vsak molk javnosti je potrditev pravilnosti ravnanja oblasti. Sta molk in apatija naš odgovor?

Dušan Kaplan, Ljubljana