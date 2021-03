DeSUS kot “zmerna” opozicija bo odletel iz parlamenta

Smešno in bizarno je, da Karl Erjavec kot nedavni kandidat KUL za premierja danes ne priznava te koalicije, temveč njegov DeSUS po novem nastopa samostojno kot »zmerna« opozicija. Kaže, da so se odpadniški poslanci DeSUS in Erjavec dogovorili, da se bodo malo prostituirali z Janšo, malo pa bodo navzven nastopali kot kvaziopozicija, pardon, zmerna opozicija.