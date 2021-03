V kolikor bi prišlo do bistvenega poslabšanja razmer v državi, šol ne bi zapirali, ampak pouk prilagodili modelu C. »To je prilagojen model C, kar pomeni, da se bo polovica učencev od 6. do 9. razreda izobraževala v šoli, druga polovica pa doma. Naslednji teden se pa zamenjajo, učenci prvih petih razredov pa so ves čas v šoli,« je za STA dejal Pečan.

Sredi februarja je pouk znova stekel za vse učence in dijake zaključnih letnikov. Danes so se z zimskih počitnic vrnili še šolarji iz zahodnega dela države. Ob vračanju vseh v šole izobraževanje poteka po t. i. modelu B. Pouk v šolah poteka v mehurčku, torej v matičnih učilnicah, učenci pa učilnic ne menjavajo. Tudi malicajo v učilnicah, kosila pa šole organizirajo tako, da se učenci med seboj čim manj mešajo.

Za učence prvega triletja podaljšano bivanje poteka v matičnem razredu, medtem ko starše četrtošolcev in petošolcev pozivajo, naj otroci, če se le da, po pouku odidejo domov. Učencem ni treba nositi zaščitnih mask v razredu, so pa obvezne zunaj razreda.