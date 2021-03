EU zaradi Navalnega uvaja sankcije proti štirim visokim ruskim uradnikom

Evropska unija je danes potrdila sankcije proti štirim predstavnikom ruskega pravosodja in organov pregona, ki so vpleteni v pridržanje opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega. S tem so uradno sprožili postopek sankcij, o katerih so se zunanji ministri EU strinjali prejšnji teden. Sankcije bodo v veljavo stopile v torek.