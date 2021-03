Kot pojasnjujejo, so se za to odločili, ker naj bi se Tonin kljub njihovemu trudu izogibal uveljavitvi stavkovnih zavez, ob tem pa »s polno mero arogance« ignoriral njihove pozive k nadaljevanju pogajalskega procesa in celo srečanja z njimi.

»Več kot očitno so njegovi izkazi spoštovanja, ki jih prek javnih občil in javnih prireditev namenja slovenskim gasilcem le prazne besede brez sleherne vsebine. V skoraj leto dni trajajočem mandatu si ni bil pripravljen vzeti časa niti za eno srečanje z reprezentativnim sindikatom poklicnih gasilcev, kljub temu da ga k temu pozivamo že več kot štiri mesece,« zatrjujejo v omenjenem sindikatu.

Kot dodajajo, ga k temu pozivajo zaradi stavkovnih zavez ministrstva za obrambo in vlade za sklenitev normativnega dela kolektivne pogodbe za dejavnost poklicnega gasilstva in uveljavitev pravice do položajnega dodatka v dejavnosti poklicnega gasilstva.

Zato bodo po seji predsedstva Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije, na kateri bodo obravnavali izključno to tematiko, k ministru odšli njihovi predstavniki, da še v živo predstavijo pričakovanja ter zahteve poklicnih gasilcev.