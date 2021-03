V Franciji so od 1,7 milijona odmerkov cepiva AstraZenece in oxfordske univerze, kolikor so ga prejeli doslej, porabili le 273.000 odmerkov. Cepivo ostaja, čeprav se lahko ciljne skupine - zdravstveni delavci, ki so starejši od 50 let, in ljudje z zdravstvenimi tveganji - cepijo pri svojih osebnih zdravnikih in jim ni treba čakati na naročilo pri centrih za cepljenje.

V obeh državah pristojne oblasti cepljenja s tem cepivom niso odobrile za starejše od 65 let zaradi pomanjkanja podatkov o njegovi učinkovitosti za to starostno skupino, kar ne velja za cepivi Pfizerja in BioNTecha ter Moderne. Evropska agencija za zdravila (Ema) je sicer cepivo AstraZenece odobrila tudi za starejše od 65 let.

Francoski minister za zdravje Olivier Veran je dvome skušal odpraviti s tem, da se je s tem cepivom minuli teden cepil v televizijskem prenosu. Koordinator cepljenja v državi Alain Fischer pa je kritiziral "nepoštenost" negativnega poročanja medijev o cepivu. Kljub temu v Franciji razen omenjenim še ne dovolijo cepljenja s tem cepivom, niti starejšim od 65 let.

Tudi v Nemčiji se krepijo pozivi k sprostitvi prednostnih seznamov za cepljenje, da cepivo AstraZenece ne bi šlo v nič. Nemčija je do 23. februarja prejela 1,45 milijona odmerkov cepiva AstraZenece. Doslej so porabili samo 240.000 odmerkov.