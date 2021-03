Po besedah sodnice je petčlanski senat sledil vsem očitkom iz obtožnice. Dejala je tudi, da je Vrščaj Pekliča umoril, ker ta ni maral njegovega prijatelja. Dodala je še, da je bil po oceni izvedencev psihološke in psihiatrične stroke Vrščaj v času umora prišteven, vendar malo okrnjeno.

Za Pekličev umor je bil Vrščaj obsojen na 23 let zapora, za povzročitev hude telesne poškodbe svoji mami pa mu je sodišče izreklo kazen šest mesecev zapora. Izrečena enotna kazen je tako 23 let in pet mesecev zapora, ki pa še ni pravnomočna.

Med izrekom kazni je njegova mati začela jokati in govoriti, da ni kriv umora, zato je sodnica poklicala varnostnika, ki sta ju potem odstranila iz sodne dvorane.

Tožilec Gorazd Kacijančič, ki je za Vrščaja zahteval 23 let in šest mesecev zapora, pa je povedal, da bo sodbo preučil, vendar se najverjetneje na izrečeno kazen ne bo pritožil.

S sekiro večkrat močno udaril soseda po glavi

Obdolženi je s prijateljem februarja lani prišel do hiše na Polzeli, v kateri je tudi prebival. Njegova mati je takrat pred hišo spravljala drva, pri tem pa ji je pomagal sosed.

Vrščaj se je odločil tudi sam pomagati pri spravilu drv. Med kosilom je nagovoril soseda, da sta šla skupaj na vrt pred hišo, kjer so pred tem sekali drva. Med njimi je prišlo do nesoglasja, mati je skušala sina umiriti, vendar jo je odrinil, tako da je padla in si zlomila roko.

Obdolženi je nato zgrabil sekiro in z njo večkrat močno udaril soseda po glavi, tako da je ta poškodbam na kraju dogodka podlegel. Po dejanju se je Vrščaj z osebnim vozilom odpeljal, policisti in kriminalisti pa so začeli iskalno akcijo. Med akcijo so jih obvestili, da imajo avstrijski varnostni organi v Pliberku v postopku moškega, ki je trdil, da je moril na območju Slovenije.

Na podlagi medsebojnih sporazumov o čezmejnem policijskem sodelovanju je avstrijska policija obdolženega, ki je sam nekega občana Pliberka prosil, da pokliče policijo, na mejnem prehodu Holmec predala slovenskim kolegom.