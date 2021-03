Ljudmila Novak o tem, da je vesela, da je v Bruslju, ker je slovenska politika preveč zakomplicirana

“Ja, zelo sem se razveselila in vedno bolj sem vesela, da sem v Bruslju, kajti Slovenija in slovenska politika sta postali precej zakomplicirani. Zato se mi po skoraj desetih letih delovanja v državnem zboru zdi kar dobro, da sem zdaj poslanka Evropskega parlamenta, čeprav so okoliščine dela trenutno nekoliko otežene.”