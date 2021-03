Dogovor so v petek za zaprtimi vrati dosegli vodja skupine EPP Manfred Weber ter vodje nacionalnih delegacij EPP v Evropskem parlamentu. Nova pravila bi skupini EPP omogočila izključitev - po pisanju bruseljskega biltena Politico začasno, po poročanju nemške tiskovne agencije dpa pa tudi dokončno - celotne nacionalne delegacije in ne le posameznih evropskih poslancev.

Novosti bo, tako je po pisanju Politica vsaj pričakovati, na srečanju skupine EPP to sredo podprla potrebna dvotretjinska večina. In potem ko bodo potrjena, naj bi bila začasna izključitev 12-članske delegacije Fidesza v Evropskem parlamentu le še vprašanje časa. Točen datum, kdaj naj bi o slednji odločali, sicer še ni določen, verjetno pa bi to sledilo v nekaj tednih. Po poročanju dpa naj bi za izključitev delegacije v nekaterih primerih zadostovala že 50-odstotna večina glasov.

Članstvo Fidesza zamrznili že marca 2019, Če se bosta obe glasovanji res iztekli tako, kot napovedujejo, bo to pomemben premik v odnosih med na Madžarskem vladajočo stranko ter njeno desnosredinsko evropsko politično družino. Ta odnos je sicer že dolgo časa napet, jabolko spora med vodstvom EPP in njenimi sredinskimi člani na eni ter predstavniki Fidesza na drugi strani pa so kritike na račun vladavine prava ter širše kršitve evropskih vrednot na Madžarskem. Stranka EPP je članstvo Fidesz zamrznila že marca 2019, leto dni kasneje pa je ta ukrep podaljšala za nedoločen čas. A njegovi evropski poslanci so še naprej delovali kot del skupine EPP v Evropskem parlamentu, čeprav mnogim to ni bilo po volji. Kapljo čez rob naj bi decembra prilil evropski poslanec Fidesza Tamas Deutsch, ki je izjave Manfreda Webra primerjal s slogani nacističnega gestapa in nekdanje madžarske komunistične tajne službe. Takrat so nato ponovno stekla prizadevanja za spremembo že omenjenih pravil o začasni izključitvi celotne delegacije, piše Politico. Prejšnji poskusi za izključitev Fidesza so propadli predvsem zaradi nepripravljenosti evropskih poslancev iz vrst nemških krščanskih demokratov CDU in njihovih bavarskih kolegov CSU, da bi jih podprli, še dodaja Politico.