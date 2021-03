Boylanova je pred dnevi ponovila obtožbe, ki jih je izrekla že decembra lani, vendar tokrat z malce več podrobnostmi. V času, ko je bila posebna svetovalka guvernerja in namestnica državne ministrice za gospodarski razvoj, naj bi jo Cuomo brez dovoljenja poljubil na ustnice, ji predlagal slači poker, jo primerjal z nekdanjo ljubimko ter ji pošiljal rože.

V soboto je New York Times objavil še izpoved 25-letne nekdanje uslužbenke Cuomove vlade Charlotte Bennett, ki trdi, da jo je 63-letni guverner med drugim spraševal, ali ima spolne odnose s starejšimi moškimi. S svojim obnašanjem naj bi ji jasno sporočal, da bi jo rad spravil v posteljo.

Guverner, ki je v začetku mandata ustanovil komisijo za preiskavo korupcije in jo hitro ukinil, ko je zadela ob njegove zaveznike, želi nadzirati tudi preiskavo svojega ravnanja do žensk. Cuomo zanika obtožbe o nadlegovanju in v soboto je dejal, da je želel biti le mentor Bennettovi. Predlagal je, naj ga preišče upokojeni newyorški sodnik, kar je naletelo na posmeh tudi med demokrati v državnem kongresu New Yorka.

Nato je predlagal, da ga skupaj preiščeta pravosodna ministrica New Yorka Letitia James in prizivna sodnica Janet DiFiore, ki jo je sam imenoval na položaj. Tudi tega predloga ni vzel nihče resno.