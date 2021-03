»Težko je razložiti, kako močno se me je dotaknilo, ko sem na televiziji videl vse te golfiste z rdečimi majicami. Vsem tekmovalcem in navijačem sporočam, da se zaradi njih hitreje prebijam čez te zahtevne trenutke,« je Woods zapisal na twitterju.

Golfisti so na zadnjem turnirju PGA na prvenstvu WGC na Floridi v velikem številu za konec oblekli rdečo majico in črne hlače, ki so zaščitni znak 15-kratnega zmagovalca turnirjev velike četverice Woodsa za zadnji dan tekmovanja.

Turnir je sicer dobil Američan Collin Morikawa, ki je postal drugi golfist mlajši od 25 let z naslovom na majorjih in zmago na prvenstvu WGC. Kot prvemu je to uspelo prav Tigerju Woodsu.

Woods je bil v torek vpleten v prometno nesrečo, po kateri se je njegov avtomobil večkrat prevrnil. Iz močno poškodovanega vozila so ga rešili gasilci, Woodsa pa so zaradi hudih poškodb odpeljali v bolnišnico, kjer je bil operiran.

Petinštiridesetletni športnik, ki je pred nesrečo okreval po operaciji hrbta, je imel več zlomov nog in gležnjev. Z operacijami so oskrbeli več odprtih zlomov desne noge, pri čemer so golenico utrdili s ploščico, gleženj pa z vijaki. Kasneje so Woods iz bolnišnice Harbor UCLA premestili v Cedars-Sinai Medical Center prav tako v Los Angelesu.