Dragićev Miami do šeste zmage v nizu

Košarkarji iz Miamija so dosegli šesto zmago v nizu v severnoameriški ligi NBA in se zavihteli na peto mesto v vzhodni konferenci. V AmericanAirlines Areni so premagali Atlanto s 109:99, Slovenec Goran Dragić je za floridsko ekipo v slabih 30 minutah dosegel 13 točk, štiri skoke, tri podaje in eno ukradeno žogo.