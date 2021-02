Evrovizijska depresija

Človek se v teh časih ne more več na nič zanesti. Če je še predlani veljalo, da je tekmovanje za popevko Evrovizije takšno neškodljivo veselje in dobra osnova za šimfanje, je najprej tekmovanje lani odpadlo, letos pa so se ga odločile države do konca zamoriti.