Kljub temu da so se volišča na avstrijskem Koroškem včeraj zaprla že ob 16. uri, bodo predvsem v večjih mestih šele danes z gotovostjo vedeli, kdo bo v prihodnje sedel v občinskem svetu in kdo bo postal župan oziroma ali ga bodo dobili šele v drugem krogu volitev, ki bo 14. marca. Več kot 100.000 volilnih upravičencev je namreč volilo po pošti, mnogi so izkoristili tudi možnost predčasne oddaje glasu. Glede na to, da je tokrat lahko volilo nekaj več kot 465.000 ljudi, od tega je okoli 34.400 državljanov drugih držav članic Evropske unije s stalnim prebivališčem v tej avstrijski deželi, to pomeni, da je med epidemijo vsak peti glasovnico poslal v kuverti.

Kandidirali tudi slovenski državljani Volitve so potekale v 132 občinah, v dveh od njih, Globasnici in Železni Kapli, so ob zadnjih volitvah izvolili župana iz vrst koroških Slovencev. V Globasnici je Bernhardu Sadovniku s 64,8 odstotka glasov uspelo obdržati županski stolček že v prvem krogu, njegov izzivalec Manfred Slanitz iz socialdemokratske stranke je dobil le nekaj manj kot 28 odstotkov glasov. V občinskem svetu je Enotni listi uspelo izboljšati svoj rezultat iz leta 2015, dobila je 53,58 odstotka glasov in s tem prvič absolutno večino. V Železni Kapli do zaključka redakcije še ni bilo rezultatov. Enotna lista je tokrat na volitve za člane občinskih svetov poslala 517 kandidatov v 21 občinah, med njimi so tudi slovenski državljani s stalnim bivališčem na avstrijskem Koroškem, ti so med drugim kandidirali v Železni Kapli, Bistrici, Borovljah in Pliberku. V deželni prestolnici Celovcu se je po prvih začasnih rezultatih nakazalo, da se bo sedanja županja iz vrst socialdemokratov Maria-Luise Mathiaschitz morala pomeriti v drugem krogu, kjer se bo za njeno nasledstvo potegoval nekdanji župan Christian Scheider, ki je tokrat kandidiral za stranko Team Kärnten, medtem ko je še na volitvah leta 2015 zastopal svobodnjake. V Beljaku vse kaže, da so socialdemokrati znova dobili absolutno večino v mestnem svetu, dosedanji prav tako socialdemokratski župan Günther Albel pa bo po vsej verjetnosti dobil bitko za župansko mesto že v prvem krogu. Zanj je glasovalo 58,8 odstotka volilnih upravičencev, vendar v tem rezultatu niso všteti glasovi po pošti, ki jih je kar tretjina.