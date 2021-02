Da gre resnično za posmrtne ostanke človeka, so nam potrdili v Policijski upravi (PU) Novo mesto. »Lahko potrdimo le, da gre za del človeškega okostja, ne moremo pa še povedati, ali gre za okostje odraslega človeka ali otroka. To bo pokazala preiskava, ki pa lahko traja kar nekaj časa. Kosti so zdaj na Inštitutu za sodno medicino. Vse okoliščine preiskujemo, intenzivna preiskava poteka,« je povedala tiskovna predstavnica PU Novo mesto Alenka Drenik.

Stanovanjski bloki v Klemenčičevi ulici so eni starejših v Novem mestu, zgrajeni so bili v 60. letih minulega stoletja. Stanovanje je v tem času zamenjalo več lastnikov, zato bo preiskava prav gotovo obsežna in dolgotrajna.