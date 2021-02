Čeprav košarkarji Cedevite Olimpije tako kot na sredini tekmi proti Krki tudi v soboto niso blesteli v obrambi, so proti FMP v 19. krogu lige ABA brez večjih težav prišli do novega, že osmega zaporednega uspeha. Ali devetega, če štejemo še tekmo državnega prvenstva proti Šenčurju, ki so jo igrali praktično z mladinsko zasedbo. Ljubljančani tako v najboljšem možnem stanju pričakujejo jutrišnjo tekmo sezone, ko bi si z zmago proti Virtusu iz Bologne že zagotovili mesto v četrtfinalu evropskega pokala.

Če obramba Olimpije ni na ravni, ki bi si jo želel trener Jurica Golemac, pa je vse bolj raznovrsten napad zmajev. Iz krize sta očitno izplavala še Rion Brown in Alen Hodžić, zato nasprotniki resnično težko branijo napade Ljubljančanov. »Delali smo napake v defenzivni tranziciji, a tako Olimpija napada vse svoje tekmece in jih kaznuje. Iščejo preproste in najlepše rešitve. Če bi lahko bili prisotni navijači, bi gotovo uživali v njihovi igri, ki temelji na enostavnih rešitvah, ki so hkrati najlepše, brez nepotrebnih zapletenih napadalnih akcij in pretiranega modrovanja,« je Olimpiji polaskal trener FMP Vanja Guša.

Trener zmajev Golemac je bil nad videnim zadovoljen, a izpostavil težave pri skoku in obrambi ter dejstvo, da njegovi košarkarji niso prelomili tekme, ko so imeli nekajkrat za to priložnost. »V napadu imamo veliko orožij, raznovrstne igralce in dobre strelce. Vse skupaj iz dneva v dan deluje bolje. Od začetka sezone pa me motita obramba in fizična igra pri zapiranju nasprotnika pod obročema. Za to moramo delati in pri tem bom vztrajal,« je poudaril Jurica Golemac.

Liga ABA, 19. krog: Cedevita Olimpija – FMP 94:86 (27:22, 58:51, 76:68, Brown 17, Jones 16, Blažič 15, Perry 14, Hodžić 11, Murić 10, Hopkins 8, Rupnik 3; Nenadić 22), Cibona – Split 74:76 (19:17, 36:36, 55:55, Markota 14; Luković 20), Mega – Borac 86:84 (28:13, 46:35, 62:60, Simonović 28; Miletić 24), Zadar – Partizan 96:94 po podaljšku (19:17, 41:37, 61:55; 83:83, Mavra 20; Thomas 24), Igokea – Budućnost sinoči, že odigrano: Mornar – Krka 80:61.