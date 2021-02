»Dobro jutro, spoštovani gosti, dragi smučarji. Odprte so vse steze. Maske so obvezne, prosimo vas, da spoštujete ukrepe. Uživajmo tudi danes na vseh stezah olimpijske Jahorine,« v smučarskem centru Jahorina prek zvočnikov pozdravljajo svoje goste, ki se zgrinjajo v Bosno in Hercegovino z vseh koncev nekdanje Jugoslavije pa tudi iz drugih evropskih držav. Jahorina je v letošnji sezoni postala evropska smučarska meka, ki se v zadnjih treh mesecih kljub epidemiji covida-19 ni zaprla niti za en dan. Gosti ne samo da lahko uživajo na skoraj 50 kilometrih smučarskih stez, ampak tudi posedajo v kavarnah in drugih gostinskih lokalih, ki so odprti vsak dan do 22. ure.

Karte za smučanje na Jahorini je mogoče kupiti na spletu in na nekaterih bencinskih črpalkah, prodajnih mest za vozovnice je, da bi se izognili gneči, dvakrat več kot v prejšnjih letih. Za ukrepe proti širjenju okužbe s koronavirusom so poskrbeli tudi na smučiščih. V gondolah, ki se zaradi posebnih naprav razkužijo v pičlih petih sekundah, se lahko namesto desetih smučarjev vozijo le po štirje, med čakanjem na vlečnico so obvezni maske in upoštevanje fizične razdalje, prav tako ni nočnih zabav. Bryana Ferryja, ki je na Jahorini prepeval lani, tako ne boste videli, prav tako ne Davida Guette in Stinga, o katerih so razmišljali pred pandemijo, je pa še vedno dovoljeno marsikaj, o čemer v večini evropskih držav zadnje mesece zgolj sanjamo. Kavarne in restavracije delujejo s polno paro in množicam gostov se lahko upravičeno zazdi, da so se vrnili v svet, kakršnega smo poznali pred koronavirusom, ali da se je Jahorina vrnila čase, ko so bile tam zimske olimpijske igre, ki jih je Jugoslavija gostila leta 1984.

»Odločili smo se, da bomo korak pred vsemi in da bo naša prva naloga varnost smučarjev. Ko bo ta ogrožena, bomo zaprli. Z ene strani smo predpisali koronapostopke, z druge strani pa dali koronagarancije. Tistemu, ki kupi smučarsko karto in nato ne pride zaradi korone ali mora prekiniti smučanje, vrnemo denar ali pa karto zamenjamo za naslednjo sezono oziroma mu ponudimo, da karto izkoristi druge dni v sezoni. Smučar torej nič ne tvega, ne s finančnega ne z varnostnega vidika,« je za Novi list ob novici o izjemni obiskanosti Jahorine, ki se je razširila tudi po tujih medijih, povedal na Reki rojeni direktor Olimpijskega centra Jahorina Dejan Ljevnaić, ki želi iz Jahorine ustvariti eno najprivlačnejših evropskih smučišč.

Zgodovinska sezona, ki se je začela kot prva v Evropi

»Ko sem pred tremi leti prišel na Jahorino, sem takoj rekel, da je tu velik potencial, a mi ni nihče verjel,« je za Novi list razcvet tega smučarskega središča, ki se vso sezono uspešno izmika izbruhu koronavirsnih okužb, komentiral Dejan Ljevnaić, ki mu je v Bosno uspelo privabiti veliko več ljudi, kot so si obetali s sloganom Zamenjaj morje za gore. Res je, da je največ tujcev prišlo iz Dalmacije, a so se tja zgrnile tudi množice rekreativnih smučarjev iz Zagreba oziroma preostalih delov Hrvaške, pa tudi iz Črne gore, Srbije in Slovenije, vse do Nemčije in Avstrije. Četudi samo zato, da v miru in brez omejitev popijejo kavo ali pivo.

Jahorina se lahko pohvali z zgodovinsko sezono, v katero je med smučarskimi središči vstopila prva v Evropi. Smučanje se je začelo že 29. novembra, do januarja so imeli več kot 115.000 obiskovalcev. In nanje so bili pripravljeni. Po Ljevnaićevih besedah so v infrastrukturo v zadnjih treh letih vložili 75 milijonov evrov in razširili smučarske steze, tako da imajo danes 46 kilometrov alpskih in 10 kilometrov nordijskih stez ter dnevno in nočno smuko, z umetnim zasneževanjem pa lahko sezono podaljšajo na 130 dni. Nepomemben ni niti podatek, da imajo celo svoj laboratorij, kar pomeni, da lahko gosti Jahorine PCR-test s petodstotnim popustom opravijo kar v apartmaju, rezultate pa dobijo že v nekaj urah.

»Nova uprava je prevzela upravljanje pred tremi leti, v tem času pa smo imeli devetkratno rast tako števila smučarjev kot prihodkov. Letos je bila rast 25-odstotna, kar je prav tako dober rezultat. Na Jahorini se išče vsaka postelja več,« je za televizijo RTL povedal Ljevnaić, ki pravi, da so zmogljivosti Jahorine, kjer lahko naenkrat prenoči 6000 obiskovalcev, zapolnjene. To pripisuje tako ponudbi kot ceni za to ponudbo, saj je zelo ugodno mogoče dobiti tako prenočišče kot smučarske vozovnice, ki naj bi bile celo najcenejše v Evropi.