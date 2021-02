Da je šlo za odgovorne smučarje, so nam potrdili na Krvavcu in dodali, da so se v veliki večini držali priporočil in navodil. Čeprav so pomladanske temperature naredile svoje, bodo nekoliko nižje temperature v začetku tega tedna poskrbele, da bodo na Krvavcu vztrajali vsaj do 15. aprila. »Morda pa bomo na snegu lahko uživali vse do 1. maja,« so želje, ki prihajajo s Krvavca.