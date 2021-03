»Otroci v Nadgorici si želimo pump track. Nimamo nobenih igral in se večino časa dolgočasimo. Vozimo se po Nadgorici, kar pa je zaradi prometa nevarno,« se je na ljubljansko mestno občino s prisrčno prošnjo za ureditev pump track poligona oziroma koloparka, kot so tovrstne poligone z grbinami poimenovali na občini, obrnil devetletni Blaž. Kot je devetletnik zapisal v svoji pobudi, je občini pripravljen pomagati tudi pri iskanju ustrezne lokacije in izgradnji, za park bi skrbel in kot pomoč za uresničitev želje ponudil celo nekaj svojih prihrankov.

Ni otroškega igrišča, ne bo niti koloparka

Na občinskem oddelku za šport so v odgovoru, pod katerega se je podpisala Dušanka Kolčan, sprva zapisali, da je pobuda »pohvale vredna« in da bodo ureditev poligona v Nadgorici »vključili v načrt postavitve otokov športa v letu 2022«. A kot kaže, bo Blaževa želja težko uresničljiva. Iz dodatnih pojasnil občine je namreč mogoče razbrati, da bi Blaževo željo z veseljem uresničili, a da v Nadgorici ni občinskih zemljišč, ki bi omogočala ureditev koloparka.

Pomanjkanje občinskih zemljišč je prav tako razlog, da je tudi preostala urbana oprema v tem delu mesta skorajda neobstoječa. »Na območju Nadgorice skoraj ni zemljišč v lasti občine, ki bi bile opredeljene kot javne zelene površine. Zato tam nimamo javnih otroških igrišč, prav tako za zdaj ne načrtujemo ureditve koloparka,« so namreč pojasnili na občinskem oddelku za gospodarske dejavnosti in promet ter dodali, da infrastrukturo sicer urejajo tudi na od mestnega središča bolj oddaljenih lokacijah, vendar to ponekod iz različnih razlogov ni izvedljivo.

V Nadgorici, ki je od mestnega središča oddaljena približno devet kilometrov, tako nimajo niti javnega otroškega igrišča niti orodij za športno vadbo, prav tako se ne morejo nadejati koloparka. Na občinskem oddelku za šport ob tem sicer pravijo, da so pobude za namestitev nove urbane opreme na območju Nadgorice v primerjavi z drugimi območji v Ljubljani redke, v preteklosti so prejeli le nekaj pobud za ureditev otroškega igrišča. Rekreacije željne prebivalce Nadgorice so ob tem napotili na oddaljena otoka športa z orodji za ulično vadbo, ki so ju postavili ob nogometnem igrišču na Poti k sejmišču in na vrhu Rašice, ter na trim orodja na trim stezi v Črnučah in ob Poti ob Savi.

Kolopark bi imeli tudi v KašljuV preteklih letih so na območju ljubljanske občine vzniknili štirje koloparki. Prvega so leta 2016 uredili ob Celovški cesti pri parku Tivoli, sledila sta koloparka v Zupančičevi jami in Črnučah, kolopark je tudi v sklopu nakupovalnega središča Aleja. Ker so ti asfaltni poligoni z grbinami priljubljeni in dobro obiskani, si občani želijo, da bi jih občina uredila tudi v bolj oddaljenih soseskah. Na občino se je denimo obrnil občan, ki predlaga ureditev koloparka med Zdravstvenim domom Vevče in Osnovno šolo Kašelj. »Poleg parkirišča za obiskovalce zdravstvenega doma je prazno zemljišče, ki bi bilo primerno za postavitev koloparka. V tem okolišu sta dve osnovni šoli ter več enot vrtca Pedenjped, zato bi bila taka športna površina zelo dobrodošla,« je zapisal. Na občini so v odgovoru našteli lokacije, kjer so v preteklosti že uredili koloparke in rolkarske parke, ter navedli, da bodo »v prihodnosti izvajali aktivnosti za pridobitev novih morebitnih lokacij«. O lokacijah novih koloparkov se na občini, kot so pojasnili, odločajo glede na potrebe in pobude občanov ter predloge četrtnih skupnosti, »pri čemer je treba upoštevati ustreznost posamezne lokacije za umestitev takšnega poligona (lastništvo in namembnost zemljišč, prostorske značilnosti, bližina drugih podobnih ureditev in finančni vidik)«. Konec lanskega leta so sicer v Centru Interspar Vič napovedali, da naj bi načrtovani kolopark nedaleč od njihovega nakupovalnega središča na Viču uredili letos, na občini pa so zdaj napovedali še kolopark ob Cesti v Gorice, ki da je »v fazi izvedbe«.