Rekreativcem bo na voljo nakup kart za posamezni obisk, ki znaša 7,50 evra od ponedeljka do četrtka ter 8,50 evra v soboto in nedeljo. Vstop bo mogoč do zapolnitve dovoljenih kapacitet, kar trenutno pomeni, da bo lahko v bazenih največ 25 oseb hkrati.

Predhodna rezervacija termina ni mogoča, prav tako trenutno še ni mogoče aktivirati zamrznjenih vstopnic, so pojasnili v Športu Ljubljana. Ob obisku bodo morali rekreativci upoštevati tudi številna pravila, in sicer bodo smeli na kopališče vstopiti le, če so zdravi. Receptor bo imel pravico, da zavrne stranko, ki kaže znake bolezni. Prav tako je obvezno nošenje maske, pred prihodom na recepcijo si bodo morali obiskovalci razkužiti roke in obutev. Garderobe bodo sicer na voljo, a v javnem zavodu svetujejo, naj bo zadrževanje v njih čim krajše. V sanitarijah bo lahko le ena oseba hkrati.