Facebook je postal varno zatočišče za pedofile

Slovenski otroci so od konca decembra na spletu manj varni in veliko lažja tarča pedofilov. Takrat je začela veljati direktiva o e-zasebnosti, po kateri je Facebook nehal uporabljati orodja za zaznavo spolnih zlorab otrok na svoji platformi. V treh tednih se je število prijav zmanjšalo za skoraj polovico. Je pravica do zasebnosti posameznika postala pomembnejša od odkrivanja in prijavljanja tovrstnih napadov na otroke?