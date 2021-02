Njegova oblačila so bila prekrita s krvjo, v rokah je še vedno držal domnevno morilsko orožje. Po pisanju nemških medijev naj bi bila vzrok za okruten zločin prav dvanajstletna deklica. V petek je pred preiskovalnim sodnikom krivdo zanikal, so sporočili s tožilstva v Heidelbergu. Kriminalistična preiskava je razkrila temačno preteklost 14-letnika, ki naj bi novembra lani z nožem hudo ranil sošolca, zaradi česar je nekaj časa preživel v ustanovi za otroško in mladostniško psihiatrijo v Mannheimu. Tam naj bi se osredotočili na njegovo agresivno vedenje. Osumili so ga poskusa umora, a zaradi starosti, takrat je štel šele 13 let, še ni bil kazensko odgovoren za krvavo dejanje.

Najstnik na razplet primera in sodni postopek tokrat čaka v zavodu za mladoletne prestopnike. Domačini so za medije povedali, da je imel osumljeni težko otroštvo, pred časom mu je umrl oče, bil je tudi žrtev mladostniškega ustrahovanja. Kriminalisti ne morejo izključiti možnosti, da je bil v umor vpleten še kdo drug. Osumljeni in žrtev nista hodila na isto šolo.