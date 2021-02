To je popolnoma enako kot to, kar gledamo danes. Mogoče je danes še hujše. Tipično za tak režim je, da narediš čistko, zamenjaš vse vodje medijev, zamenjaš gospodarstvenike in vzgajaš poslušne ljudi. Kaj drugega je to zdaj? Vse to izhaja iz dejstva, da ne moreš sprejeti mnenja nekoga drugega. Zdaj se dogaja točno to, naj govorijo, kar hočejo. V njih vidim grdo podobo komunizma.

Najhujši greh je zbujanje strahu. To je naglavni greh. Sprevračanje vsake podobe, vsakega trenutka, ker te je strah, zato ustrahuješ druge. Pot v absolutizem. Nekatere politične voditelje mirne politične situacije razgaljajo na poseben način. Dražijo jih, jim žrejo živce, počutijo se osamljene in nepotrebne, ker ni paranoidnih stanj, potrebujejo krizo in si jo ustvarjajo. Mislim, da ne bom izdal nič posebnega, če v to skupino uvrstim Janeza Janšo. Organizacijsko in tehnično je sicer spreten, a mu to ne pomaga. Vidim, kako ga je strah. Perpetuira krizo, ker samo znotraj nje lahko deluje. Umetno ustvarja sovražnike, ljudi, ki mu nasedajo; nonstop grozi, da je ljudi potem strah. Pa tudi kakšnih silnih političnih idej pri njem ne vidim, razen biti na oblasti do neskončnosti, za vse večne čase. Kakor pravi zadrti komunist, trdorokec. Mladina