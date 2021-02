– da je trgovina z orožjem v času osamosvajanja Slovenije zastarala in ostala nekaznovana, njen prvi akter pa sedaj celo na oblasti;

– da je 25.671 izbrisanih prebivalcev Slovenije, ki jih je prva Vlada RS leta 1992 nezakonito izbrisala iz registra stalnih prebivalcev, izgubilo svoj pravni status ter z njim povezane ekonomske, zdravstvene in socialne pravice;

– da je bil leta 1994 z afero Depala vas preprečen državni udar, vpleteni pa nekaznovani in so še vedno v vrhu naše politike;

– da je manipuliranje s ponarejanjem dokumentov in blatenje vseh, ki niso na njihovi strani, eno glavnih orožij naše največje parlamentarne stranke;

– da je afera Patria zaradi nakupa finskih oklepnikov pri nas ustavljena in je zastarala, v sosednji Avstriji pa so bili njeni akterji kaznovani;

– da sedanji predsednik vlade in njegovi pristaši izvajajo stalne pritiske na neodvisne medije, predvsem na RTV Slovenija in našo tiskovno agencijo STA;

– da si sedanji predsednik vlade s svojimi somišljeniki podreja in odstavlja vse, ki niso na njegovi strani ali pa so proti njemu;

– da se pod sedanjim predsednikom vlade v Sloveniji čedalje bolj oddaljujemo od evropskih vrednot, norm in temeljnih načel vladavine prava ter se pri tem zgledujemo po Madžarski, Poljski, Trumpovi Ameriki…

Prepričan sem, da bi takšna dopolnitev pisma Janeza Janše z opisanimi razlogi, ki so dokazljivi z neštetimi primeri in dokumenti, več kot prepričljivo ovrgla vse njegove trditve in vprašanja ter ga Evropi enkrat za vselej prikazala v pravi luči – kot politika z največ aferami v samostojni Sloveniji in kot človeka, ki ne zasluži, da bi bil na čelu (vsaj za zdaj) demokratične Slovenije, kaj šele na čelu predsedovanja Svetu EU v drugi polovici leta 2021.

Andrej Šušterič, Proseniško