Mednarodni festival umetnosti, tehnologije in znanosti Kiblix, ki se usmerja v raziskovanje in kritiko sodobnih tehnoloških medijev ter njihovo uporabo v sodobni umetnosti, letos poteka v hibridni obliki, prilagojeni trenutni koronarealnosti: vse umetniško-raziskovalne projekte tako predstavlja na spletišču, čeprav si jih je mogoče ob vsakokratnih sprostitvah omejitev ogledati tudi fizično na razstavišču Kibla Portal, na splet se je preselila tudi večina spremnih dogodkov, kot so seminarji, okrogle mize, predstavitve in podobno. Na podobnem presečišču realnega ter virtualnega so se seveda znašle še številne druge kulturne prireditve in prav to je bilo izhodišče spletne razprave Festivali v času pandemije, ki so jo na Kiblixu pripravili v četrtek.

Ohranjanje festivalskega utripa »Selitev vsebin na splet po eni strani omogoča, da si jih ogledajo tudi vsi, ki se nekega dogodka sicer ne bi mogli udeležiti v živo, ker živijo predaleč ali pač iz kakšnih drugih razlogov, toda po drugi strani je neposreden stik med umetniškim delom in občinstvom pogosto onemogočen,« je uvodoma ugotovil moderator Peter Tomaž Dobrila, intermedijski umetnik, producent, sicer pa član kuratorske ekipe festivala Kiblix. Spletno okolje poleg tega od festivalov zahteva drugačno načrtovanje, oblikovanje in posredovanje programa, prej ali slej pa se postavi tudi vprašanje, ali je festival, ki poteka po spletu, sploh še festival v pravem pomenu besede. »Položaj, v katerem smo bili fizično odrezani od občinstva, je bil za nas nov, a tudi neprijeten,« je priznal David Riff, eden izmed programskih vodij festivala Steirischer Herbst v avstrijskem Gradcu. »Eno naših temeljnih izhodišč je, da mora biti umetnost javna, pa tudi dovolj dostopna; ker nismo mogli prirejati dogodkov v živo z občinstvom, smo morali festivalu poiskati drugo primerno obliko.« Festival se je tako za to priložnost prelevil v televizijsko postajo Paranoia TV, ki je z imenom naslavljala negotovo stanje v času epidemije, oddajala pa program, sestavljen iz kulturnih novic, posnetkov predstav, pogovorov, okroglih miz, pa tudi posebej naročenih filmov ter drugih vizualnih del. »Vzpostavili smo torej nekakšen umetniški Netflix, toda pripravili smo tudi nekaj javnih intervencij in razstav ter izdajali časopis z umetniškimi vsebinami. Na ta način smo poskušali ohraniti pristen festivalski utrip, ki sega izven virtualnega območja.« Glavni izziv v času omejevalnih ukrepov je po njegovem mnenju, kako umetnost ohraniti »javno«, čeprav jo je mogoče posredovati le po spletu, a hkrati jo je treba v tem primeru ponuditi na dovolj zanimiv oziroma drugačen način: »Bolščanja v zaslon smo namreč že vsi naveličani.«