Se še spomnite Mahatme Gandija, njegove filozofije nenasilnega upora in zagovarjanja asketizma? Boj za indijsko neodvisnost je začel po vrnitvi v domovino leta 1915. Zanj danes pravijo, da je bil več korakov pred časom, zato njegove ideje niso padle na plodna dna, kot bi mogoče v drugem časovnem obdobju. Tudi sicer pravijo, da če želiš, da ti v življenju resnično uspe in da udejanjiš svoje ideje, moraš biti ob pravem času na pravem mestu. Mogoče se sliši enostavno, a ni, saj uspe le redkim. Tudi v svetu avtomobilizma.

Tipični primer avtomobila, ki mu ni uspelo preprosto zato, ker je bil pred časom, je renault avantime. Čeprav mineva že 20 let, odkar je zapeljal na cesto, je njegova podoba še danes nekaj posebnega in privablja poglede. Zato se zdi skorajda neverjetno, da so jih izdelali zgolj 8557 in je dočakal upokojitev po dveh letih proizvodnje.

Namesto 70 le 15 na dan

Bil je nekakšen križanec med enoprostorcem, karavanom in kupejem, ime pa je dobil po kombinaciji francoske besede avant (prevedeno naprej) in angleške time (čas). Ali prevedeno: pred svojim časom. Za razvoj so zadolžili Renaultovo podružnico Mantro in vodjo oddelka Philippa Guedona, ki je bil prepričan, da se bodo za nakup odločili vsi tisti, ki jim je bil blizu enoprostorec espace. Stavil je predvsem na otroke lastnikov espacea, ki so z leti postali samostojni. »Želeli smo, da bi bil vsak ob pogledu na avto pozitivno začuden. Zunanjost in notranjost sta morali biti skladni. Osnova avantima je bil espace,« je dejal projektni menedžer Thierry Metroz. Odzivi so bili sprva pozitivni. Pri reviji Car so tako zapisali, da je notranjost arhitekturna in luksuzna, avto pa je bil nekaj posebnega tudi zavoljo uporabe aluminija in ogromne sončne strehe. Da bi olajšali dostop do zadnje klopi, so bila prednja vrata dolga (imel je le par vrat), za pogon pa so sprva uporabili 3-litrski šestvaljnik z močjo 207 konjev (152 kW), v kombinaciji s 6-stopenjskim ročnim ali 5-stopenjskim samodejnim menjalnikom. Končna hitrost je bila 220 km/h.

Avantime je bil prvič na ogled še kot koncept februarja 1999 v muzeju Louvre, mesec kasneje pa še na salonu v Ženevi. Ko je dve leti kasneje stekla prodaja (do zamude je prišlo zaradi številnih porodnih težav; »Žal avto ni izdelan popolno, a zaradi tega nisem živčen, saj sem prepričan, da bo zgodba o uspehu,« je tedaj dejal prvi mož Renaulta Louis Schweitzer), je bilo takoj jasno, da ga kupci ne sprejemajo odprtih rok, podjetju Mantra pa je prinašal samo izgubo, zato hitra odločitev o koncu proizvodnje ni bila presenečenje. Zadnji je tekoči trak zapustil 18. aprila 2003. V tovarni v Romarantinu so jih namreč izdelali le po 15 na dan (napovedi so bile vsaj 70 dnevno), kar je bilo ekonomsko neupravičeno. »Oblikovalec Patrick Le Quement sicer razmišlja pred časom in tudi avantime je na cesti nekaj posebnega, toda kaj, ko ljudi ni prepričal,« so zapisali v reviji Automobile. Zanimivo, da so pet let po upokojitvi avto predstavili tudi v oddaji Top Gear, kjer so ga vsi trije voditelji Jeremy Clarkson, Richard Hammond in James May pohvalili.