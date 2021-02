Tradicija. Tudi v avtomobilskem svetu je ta zelo pomembna, se pa zdi, da ji z nekaterimi potezami posamezni proizvajalci, predvsem v zadnjem času, znajo tudi obrniti hrbet. Ne bi jih naštevali, v kontekstu pričujočega zapisa pa je omembe vredno to, da BMW serije 1 po novem v osnovi pogona nima več speljanega na zadnji kolesni par, kar je bilo dolga desetletja (in je pri večini še vedno) eden od zaščitnih znakov te bavarske znamke. Morda se boste vprašali, čemu to sploh omenjamo, ko pa je tokratni test namenjen avtomobilu s štirikolesnim pogonom xDrive, a ker je avto v osnovi zasnovan drugače, to pomeni še eno spremembo.

Namreč, ko smo se usedli v novi BMW serije 1, smo na zadnji klopi nemudoma občutili, da ima kljub enaki dolžinski meri (4,32 metra) bistveno več prostora od predhodnika, ki je bil glede tega resnično podhranjen, ob tem pa je večji tudi njegov prtljažnik, ki ima zdaj v osnovi prostornino 380 litrov. Ne trdimo, da je to posledica samo osnovne spremembe pogona z zadnjih na prednji kolesi, je pa zagotovo na vse skupaj pomembno vplivala. Kar je seveda dobrodošlo. A ker smo imeli na testu primerek M135i xDrive, ki glede motoriziranosti predstavlja vrh ponudbe serije 1, kar pomeni, da z 2-litrskim štirivaljnikom ponuja 225 kilovatov (306 konjev) moči, je jasno, da so pri takšnem v prvi vrsti pomembne vozne lastnosti. Kdor bo namreč kupoval serijo 1 z drugim namenom, torej bo potreboval večjo uporabnost, naj se raje ozre po malce šibkejših modelih, ki so cenovno ugodnejši in tudi bistveno udobnejši. Testnež je pač športno naravnan (do stotice denimo pospeši v 4,8 sekunde) ter posledično precej trd in med običajnimi vožnjami, če ne gre ravno za popolno cestno podlago brez luknjic in grbinic, dokaj neudoben.

A to je pač cena, ki jo takšni avtomobili morajo plačati. V zameno med dinamično vožnjo skozi ovinke omogočajo takšne užitke, kot jih drugi ne zmorejo, a pri vsem skupaj hitro pridemo do vprašanja: kdaj in kje bomo takšno vožnjo sploh lahko občutili, da bomo to počeli varno in v okviru cestnoprometnih predpisov? Da, zoprno vprašanje, ki gre ljubiteljem klenih športnih avtomobilov zagotovo na živce, a je na mestu. Kakor koli, v okvirih takšne vožnje je testni avto prava poezija v gibanju, vseeno pa dvomimo, da se nam bo v spomin vtisnil toliko, kot se nam je njegov še malce močnejši predhodnik M140i s pogonom na zadnji kolesi in malce močnejšim šestvaljnikom, ki smo ga vozili pred dobrimi štirimi leti in se druženja z njim še danes spominjamo, kot bi bilo včeraj.

Pa da ne bo pomote – v več kot 90 odstotkih voženj ogromno voznikov razlike ne bo občutilo. Dodajmo le še, da je voznikov delovni prostor klasični BMW-jev, kot ga poznamo iz drugih novejših primerkov, torej brezhibno urejen in maksimalno praktičen. Ter da je pred nakupom potreben temeljit razmislek – koliko tega, kar ponuja, bomo dejansko izkoristili? Ne nazadnje je tu tudi visoka cena 52.250 evrov, ki se lahko hitro še bistveno vzpne, pa tudi porabo boste stežka držali pod 10 litri.