Če ob tem dodam, da vse to vselej razlaga izjemno vehementno, vase zaverovano, so moji občutki ob omenjenem dogodku verjetno lažje razumljivi. Pravzaprav se mi je skozi leta že večkrat zgodilo, da so se ljudje, izkušeni in »izkušeni« vozniki, zgražali ali se posmehovali vsem možnim pripomočkom, ki vozniku precej olajšajo vožnjo in jo predvsem, brez senčice dvoma, naredijo bistveno varnejšo. Nato pa so na krut način spoznali, da v bistvu le ne gre za tako nesmiselne reči, ki kupca zgolj udarijo po žepu. Pri čemer krut način na srečo pomeni le poškodovano pločevino. Da bi le tako tudi ostalo…

Vrnimo se k parkirnim pripomočkom. Če so bili ti še pred nekaj leti na voljo le pri avtomobilih najvišjih razredov, so se do danes preselili tudi v najnižje. Če so bili nekoč le del najbogatejših in najdražjih paketov opreme, danes že pri marsikaterem vozilu veljajo za del osnovne. Tudi sam si, priznam, pa čeprav s tem v življenju nikdar nisem imel težav, bočnega ali vzvratnega parkiranja v tesen prostor brez bodisi kamere bodisi senzorjev (ali najbolje kar obojega) skorajda ne predstavljam več. Tudi zato, ker so avtomobili pač vedno večji, parkirni prostori pa ne (vsaj ne kaj bistveno). In če je tako, si lahko le mislim, koliko šele olajšajo vse skupaj tistim, ki so v neki raziskavi pred leti povedali, da je bočno parkiranje v mestu za njih enako stresno kot obisk zobozdravnika. Jasno, brez težav bi vsi skupaj shajali tudi brez njih, saj smo ne nazadnje pred tem že desetletja, a mar ni tako z vsemi novostmi? Težko se znebim občutka, da je veliko »zgražanja« nad tehnološkimi novostmi v avtomobilih, in težko je razumeti stalne povezave, na podlagi katerih se sklepa, da so namenjeni le slabim voznikom in da dobri vsega tega ne potrebujejo. Ne, tudi tem pridejo še kako prav, vključno z na tem mestu izpostavljenimi senzorji, kamerami… Zaradi njih ni nihče prav nič slabši voznik kot z njimi.

Za konec se vrnimo na začetek. Ko je šel omenjeni znanec hip za opisanim dogodkom mimo mene, ni rekel ničesar, le rahlo zardel v obraz se je kislo nasmehnil. Verjetno je vedel, o čem razmišljam. Prav zanimivo pa bo videti, ali bo imel njegov novi avtomobil tudi parkirne senzorje.