Hladnost. Zadržanost. Urejenost. Natančnost. Konservativnost. Če katerim, potem smo v dolgih letih in desetletjih omenjene lastnosti večinoma pripisovali nemškim avtomobilom. Vse skupaj in še kaj drugega povrhu smo lahko zapakirali oziroma strnili tudi z enim samim pridevnikom – germansko. S tem je bilo večini nemudoma jasno, o kakšnem avtomobilu teče beseda. A tokrat si nismo mogli kaj, da ne bi prav na to pomislili, ko smo imeli na testu korejski avtomobil. Hyundai i30.

Nemara ima na vse skupaj vpliv to, da so avtomobil v celoti razvili v razvojnem centru v Rüsselsheimu v Nemčiji, morda to, da so v zadnjem času nekatere znamke s svojimi novinci oblikovno drznejše, mogoče celo to, da testni primerek ni imel kakšne posebej izstopajoče barve ali dodatkov, zagotovo pa tudi občutek, ki smo ga dobili, ko smo se v avtomobil usedli. Ob vseh silnih obsežnih digitalizacijah, ki jih izvajajo domala vsi, tudi ali še posebej tiste znamke, za katere je veljalo zgoraj zapisano in od njih tega ne bi pričakovali, je delovno okolje voznika v hyundaiju i30 kar malce nenavadno umirjeno. Pri čemer je treba poudariti, da prav nič doslej ni mišljeno v kakšnem negativnem smislu. Poudariti želimo le, da se nam zdi, da s takšnim avtomobilom v množici ne boste izstopali (pa čeprav je res, da mu je prenova prinesla malce bolj karakteren prednji del), kar je za marsikoga velik plus, še večji pa, da je upravljanje nastavitev ob za dotik občutljivem zaslonu in zmernem dodatku fizičnih gumbov preprosto in priročno. Da, pri marsikaterem avtu tak način resnično pogrešamo…

Prav kot germansko brezhibno in z zelo kakovostnimi materiali obloženo bi lahko označili potniško kabino tudi na splošno, pohvalo si zaslužijo številni koristni odlagalni prostori, za dolžino 4,34 metra preseneča precej bogato odmerjen prostor na zadnji klopi, zelo spodoben pa je s 395 osnovnimi litri tudi prtljažnik. Nastavitev primernega položaja za volanskim obročem je otročje lahka, k dobremu občutku pa pripomore tudi sedež z dovolj dolgim sedalnim delom tudi za višje voznike. Za pogon testnega primerka je skrbel 1,5-litrski bencinski motor s 117 kilovati (159 konji) moči in blagohibridno tehnologijo, asistiral pa mu je nov, tako imenovani inteligentni ročni menjalnik, ki kot prvi ročni menjalnik lahko omogoča tako imenovano jadranje in na tak način zmanjša porabo goriva. Ta je bila na testu resnično zelo zmerna, saj nam je i30 v povprečju porabil dober polsedmi liter bencina na 100 kilometrih vožnje.

Ko smo že pri vožnji: omenjen pogonski sklop zagotavlja tekočo vožnjo, pospeševanje je zvezno in moči nikdar ne zmanjka, ni pa čutiti kakšne pretirane odzivnosti oziroma »cukanja« ob odločnejših pritiskih stopalke za plin, pri čemer denimo z mesta do hitrosti 100 km/h i30 potrebuje 8,4 sekunde. Uglajeno, skratka, deluje vse skupaj, tudi zavoljo odlične zvočne izoliranosti kabine, medtem ko bi glede lege na cesti lahko dodali, da avta ne vleče ne pretirano na stran udobja ne na stran dinamičnosti, ampak ponuja pravo razmerje med enim in drugim, da bo zadovoljil širok spekter kupcev.

Oprema impression sodi na vrh ponudbe in ponuja ogromno, predvsem popoln varnostni paket, med drugim pa še navigacijski sistem ali električno premični voznikov sedež; morebiti pogrešamo le to, da v kombinaciji z ročnim menjalnikom ni mogoče dodati pametnega tempomata. Redna cena 26.090 evrov je kar visoka, bistveno prijaznejša pa tri tisočake nižja, kakršna je v akcijski ponudbi.