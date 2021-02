Vremenske razmere in stanje na pogorišču Mozirske koče so v soboto kriminalistom in forenzikom končno omogočili ogled požarišča Mozirske koče. Ogled je potekal ves dan, pri njem pa sta sodelovala tudi vodnik službenega psa in pes specialist za iskanje vnetljivih snovi.

Predstavniki planinskega društva in domačini so pomagali z odstranjevanjem poškodovanih delov objekta in s tem oglednikom omogočili varno opravljanje ogleda.

S preiskavo aktivno nadaljujejo, da bi razjasnili posamezne okoliščine, pa se bodo bodo v prihodnjih dneh vanjo vključili še strokovnjaki določenih področij, so navedli na Policijski upravi Celje. Ko bodo vzrok požara potrdili, bodo javnost o tem obvestili.