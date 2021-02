Navalnega premestili v kazensko kolonijo vzhodno od Moskve

Vodja ruske opozicije Aleksej Navalni je bil premeščen v regijo Vladimir vzhodno od ruske prestolnice Moskva, kjer bo v kazenski koloniji odslužil kazen dveh let in pol zapora, ki so mu jo dosodili zaradi kršenja pogojne zaporne kazni, je danes sporočila komisija za nadzor človekovih pravic zapornikov v Moskvi.