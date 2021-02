Uradno najboljša slovenska športnica Anamarija Lampič si je na svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu skušala priteči še drugo kolajno, potem ko je bila v četrtek bronasta v posamičnem sprintu. Tokrat je bila na sporedu ekipna tekma, njena partnerka pa smučarska tekačica Eva Urevc, ki je na posamični tekmi izpadla že v četrtfinalu.

»Mislim, da je imela slab dan in premalo izkušenj za nastop v mehkem snegu. A se je v tej sezoni že dokazala in mislim, da bova zmogli in dali na ekipni tekmi vse od sebe,« je kolajno napovedala Anamarija Lampič. Z razlogom. Slovenki sta se namreč izkazali že 7. februarja, ko sta zmagali na ekipni sprinterski tekmi svetovnega pokala na Švedskem. Imela je prav. Čeprav tekme nista začeli najbolje in sta bili po peti predaji šele na šestem mestu, pa se Lampičeva ni predala in je v zadnjem krogu dokazala, da sodi med najboljše na svetu. Konec koncev je že pred svetovnim prvenstvom osvojila mali kristalni globus. V zaključku tekme je pospešila in ciljno črto z zaostankom 3,5 sekunde prečkala kot tretja.

Zmagali sta Švedinji Maja Dahlqvist in Jonna Sundling, drugo mesto pa sta osvojili Švicarki Laurien van der Graaff in Nadine Fahndrich.