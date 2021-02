Na ulice več mest po državi so se tudi danes podali številni protestniki, ki so se odzvali pozivu prek spleta, naj se pridružijo protestom.

V obmorskem mestu Dawei na jugu države so bili ob posredovanju varnostnih sil s pravimi naboji ubiti trije ljudje, najmanj 20 pa ranjenih, so poročali prostovoljni reševalec in lokalni mediji. Ranjene so zadeli gumijasti naboji, je povedal omenjeni reševalec in za AFP pojasnil, da po zdravniško pomoč prihaja še več ljudi.

V kraju Bago severno od metropole Yangon sta bila ustreljena mladoletnika. Njuni trupli so prepeljali v mrtvašnico bolnišnice v Bagu, je izvedela AFP. Njuno smrt so potrdili tudi tamkajšnji lokalni mediji.

Tudi v Yangonu so varnostne sile skušale razgnati manjše skupine protestnikov, pri čemer je bil v glavo ustreljen 23-letnik. Ponekod v mestu so protestniki postavili zapore in se oborožili z doma narejenimi ščiti, da bi se branili pred uporabo policijske sile, še navaja AFP.

Vojaška hunta skuša obvladati množično protestno gibanje ljudi, ki so se podali na ulice in ki od hunte zahtevajo, naj preda oblast in izpusti zaprte voditelje, vključno z Aung San Suu Kyi.

Mjanmarska vojska in policija postopno stopnjujeta uporabo sile proti protestnikom, proti katerim sta doslej uporabili gumijaste naboje, solzivec, vodne topove in celo prave naboje.

Današnje nasilno posredovanje je nadaljevanje zatiranja protestnikov po državi dan prej, ko naj bi bilo prijetih več deset ljudi, tudi novinarji, ena od protestnic pa je utrpela strelne rane.

Protesti v Mjanmaru potekajo vse, odkar je vojska 1. februarja z udarom prevzela oblast in prijela civilne voditelje. V nasilju ob protestih je doslej umrlo več protestnikov. Glede na navedbe nevladne skupine, ki spremlja zapiranje političnih zapornikov, je bilo od udara prijetih že več kot 850 ljudi.