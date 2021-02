Opravljenih je bilo tudi 5466 hitrih testov, število trenutno aktivnih primerov pa je podatkih covid sledilnika 10.645. Sedemdnevno povprečje novih primerov se je sicer dvignilo za 0,6 odstotka in znaša 771,9.

Beovićeva: Odziv EU je prepočasen

Zdaj že nekdanja vodja svetovalne skupine za covid-19 in nova predsednica zdravniške zbornice Bojana Beović ocenjuje, da če bomo nadaljevali z obstoječim tempom cepljenja, ne bomo uspeli precepiti 70 odstotkov prebivalstva do poletja.

»Kar me moti, je odziv EU. Zdi se mi prepočasen. Prehitevajo nas države, ki niso v tej povezavi. To ni dobro,« je dejala zato bi po mnenju Beovićeve EU morala pospešiti postopke. Če imamo možnost dobiti rusko cepivo, meni, da je v EU mogoče zbrati dovolj strokovnjakov za hitrejšo preučitev dokumentacije. Poleg ruskega bi bilo dobro pregledati tudi kitajska. »To so ljudje z znanjem in kilometrino pri razvoju cepiv. Morali bi se malo bolj odpreti,« je menila. Predvideva, da so posredi tudi ekonomski zadržki.

V tem tednu so sicer v Slovenijo prišle tri pošiljke cepiv proti covidu-19. V ponedeljek je prišla pošiljka z 22.230 odmerki cepiv Pfizerja, v četrtek pa še pošiljki Moderne z 8400 odmeri in AstraZenece s 16.800 odmerki.

S cepivom AstraZeneca sicer cepijo posebej ranljive kronične bolnike, mlajše od 65 let, nepokretne osebe na domu, zdravstvene delavce, mlajše od 65 let, ki še niso bili cepljeni, pa tudi institucionalizirane osebe, zaposlene in učence šol za osebe s posebnimi potrebami, mlajše od 65 let.

Beovićeva sicer ocenjuje, da se je slovenski zdravstveni sistem glede na kapacitete, pri čemer je najožje grlo ravno kader, ob epidemiji covida 19 odzval vrhunsko. Tudi v jesenskem valu, ob veliko večjem pritisku na bolnišnice, so poskrbeli za vse bolnike. Na dobro delovanje zdravstva po njeni oceni kaže tudi število umrlih glede na število vseh okuženih, ki je pod povprečjem EU.