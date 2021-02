Eksplozija je odjeknila v prvem nadstropju sicer petnadstropne bolnišnice v mestu Černjivci na jugozahodu države, poroča francoska tiskovna agencija AFP. »Eksplozija cevi za kisik je zanetila požar, v katerem je ena oseba umrla, še ena je poškodovana,« so sporočile oblasti.

Požar je izbruhnil petnajst minut po eksploziji, pred tem so uspeli evakuirati dvajset ljudi. Posnetki s kraja dogodka prikazujejo zoglenele bolniške postelje, poroča AFP.

Župan mesta Roman Kličuk je potrdil, da je požar izbruhnil na oddelku, na katerem se zdravijo bolniki, ki so okuženi z novim koronavirusom. V požaru je poškodovani pacient utrpel hude opekline in je na intenzivni negi.

V začetku meseca so v požaru na oddelku intenzivne nege v bolnišnici v Zaporožju, kjer so zdravili bolnike s covidom, umrli zdravnik in trije pacienti. Še dva pacienta sta utrpela hude opekline in se zastrupila zaradi vdihavanja dima.

Požari v Ukrajini niso redki. Med drugim je januarja letos v Harkovu na vzhodu Ukrajine v požaru v domu za starejše, ki je deloval na črno, umrlo 16 ljudi. Decembra 2019 so bili ognjeni zublji v kolidžu v Odesi usodni za 16 ljudi. Požar za starejše na obrobju Kijeva maja 2016 je zahteval 17 smrtnih žrtev, navaja AFP.