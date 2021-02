V ponedeljek bo pretežno jasno. Na Primorskem bo še pihala šibka burja, ponekod v notranjosti pa veter vzhodnih smeri. Jutranje temperature bodo od -4 do 0, v alpskih dolinah do -6, ob morju okoli 4, najvišje dnevne od 8 do 14, na Primorskem do 18 stopinj Celzija.

Obeti: V torek in sredo bo pretežno jasno. Šibka burja na Primorskem bo v torek ponehala.

Vremenska slika: Nad severozahodno in srednjo Evropo ter Balkanom je območje visokega zračnega tlaka. V višinah priteka nad naše kraje s severovzhodnimi vetrovi nekoliko hladnejši in suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Pretežno jasno bo, ob severnem Jadranu bo pihala šibka, v Kvarnerju zmerna burja.

Biovreme: V nedeljo in ponedeljek bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje ljudi ugoden in spodbuden.