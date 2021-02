Protestniki so se najprej zbrali v enem od parkov v središču mesta, vendar jih je policija od tam pregnala. Protesti so se nato sprevrgli v nasilje, protestniki so na policiste metali različne predmete, policija pa je proti njim uporabila gumijevke.

V množici so bili tudi posamezniki, ki so nosili logotip irske skrajno desničarske Nacionalne stranke. Policija je sporočila, da so bili ranjeni trije policisti, enega so hospitalizirali.

Martin je opozoril, da protesti »kažejo popolno pomanjkanje spoštovanja do ljudi, ki so se v pandemiji zelo žrtvovali.« Kot je dodal, nič ne opravičuje nasilja na protestih.

Irska vlada je v torek podaljšala stroge ukrepe za zajezitev širjenja novega koronavirusa, ki bodo veljali še vsaj do 5. aprila. Število okužb v državi sicer še naprej upada, vendar je britanska različica novega koronavirusa, ki trenutno predstavlja 90 odstotkov novih okužb, spremenila situacijo, je sporočil Martin.

Po zadnjih uradnih podatkih je na Irskem doslej umrlo 4313 bolnikov s covidom-19.