Po poročanju hrvaških medijev so 65-letnega Bandiča v zagrebško bolnišnico urgentno prepeljali v soboto zvečer, kjer je navkljub naporom zdravnikov, da ga reanimirajo, umrl. »Z globoki žalostjo obveščamo naše meščanke in meščane, prijatelje, zagrebško in hrvaško javnost, da je danes, 28. februarja zaradi srčnega napada umrl župan mesta Zagreb gospod Milan Bandić,« so sporočili iz zagrebške mestne uprave.

Milan Bandić se je rodil leta 1955 v občini Grude v Bosni in Hercegovini kjer je končal osnovno in srednjo šolo. Diplomiral je na Fakulteti za politične vede v Zagrebu. Od leta 1995 je bil zagrebški mestni svetnik, leta 2000 pa je bil nato izvoljen za poslanca hrvaškega sabora. Istega leta je bil na seji skupščine izvoljen za za zagrebškega župana, to funkcijo je začel opravljati 2. junija 2000. Ponovno je bil izvoljen junija 2001.

Aprila 2002 je bil izvoljen za namestnika župana, tretjič je postal zagrebški župan junija 2005, na neposrednih volitvah 31. maja 2009 pa je bil za župana izvoljen četrtič. Junija 2013 je kot neodvisni kandidat na volitvah zmagal še petič. Kot kandidat stranke Bandić Milan 365 - Stranka dela in solidarnosti je bil junija 2017 v drugem krogu volitev šestič izvoljen za župana. Bil je poročen, imel je hčer, poroča hrvaška tiskovna agencija.

Hrvaški mediji dodajajo, da je imel Bandić že dolgo zdravstvene težave. Hudo možgansko kap je imel že leta 2003, kasneje pa tudi pljučno embolijo in več operacij.