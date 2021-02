Moštvi sta na največjo tekmo v slovenskem nogometnem prostoru vstopili z različnima popotnicama. Maribor zaradi številnih okužb na koronavirus, slabega vstopa v spomladanski del prvenstva ter razprtij znotraj kluba, saj sta pred dnevi odpoved dobila športni direktor Oliver Bogatinov in trener Mauro Camorenesi ter vsi njegovi pomočniki, ni bil v najbolj rožnatem položaju, a je začasni trener Saša Gajser dobil zadnji obračun pred derbijem proti Taboru iz Sežane s 4:0. Olimpija je po kadrovski čistki med zimskim prestopnim rokom pomladila ekipo, dodala nekatere, za slovenski prostor, odmevne okrepitve, pod vodstvom novega trenerja Gorana Stankovića pa silovito krenila v spomladanski del ter porazila Koper in Muro, a nato razočarala z zaporednima remijema 0:0 z Aluminijem in Domžalami.

V derbi v Ljudskem vrtu sta tako ekipi krenili poravnani na vrhu prvenstvene lestvice, zato je bilo jasno, da je bil vložek ogromen. V tekmo je bolje krenila Olimpija, ki je sicer zaradi poškodbe zadnje stegenske mišice hitro ostala brez Matica Finka. V 7. minuti ga je zamenjal Jan Andrejašič, le štiri minute kasneje pa so Ljubljančani povedli. Po prekršku je s prostega strela lep predložek v kazenski prostor poslal Ante Ćorić, najvišji v skoku pa je bil Antonio Delamea Mlinar, ki je matiral vratarja Ažbeta Juga. Tudi po vodstvu so imeli gostje še vedno pobudo, a se je Maribor počasi začel prebujati. V 31. minuti je nevarno streljal Aljoša Matko, a je Žiga Frelih z odlično reakcijo preprečil izenačenje. Drugače pa je bilo v 46. minuti, ko je Matko kot blisk švignil po desni strani in streljal ob bližnji vratnici, ki jo je Frelih pokril, a mu je žoga ušla pod rokama. V nadaljevanju moštvi nista več dosegli zadetka, še najbližje je bil v 81. minuti Andres Vombergar, ki je v igro prišel namesto Anteja Ćorića, a je iz neposredne bližine streljal čez gol. V 86. minuti je drugi rumeni in posledično rdeči karton prejel Michael Pavlovič, a je Mariboru ostalo premalo časa, da bi lahko izkoristil številčno premoč.

»V prvem polčasu smo nekoliko trpeli. Nasprotniku nismo uspeli vriniti naše igre. Za to smo bili kaznovani. Po zadetku Olimpije smo nekoliko spremenili sistem, zadihali in izenačili. V drugem polčasu smo imeli pobudo, a nismo uspeli zadeti. Še vedno se nam poznajo težave, ki smo jih imeli med pripravami v Turčiji. Fizično še nismo stoodstotni, a se temu bližamo. S točko sem na koncu zadovoljen,« je za Planet TV povedal začasni trener Maribora Saša Gajser. Drugače je bilo pri Olimpijinemu Goranu Stankoviću. »Smo nezadovoljni, saj smo bili bližje zmagi. Gol za izenačenje smo dobili povsem po nepotrebnem. Žal nam je priložnosti Vombergerja.«