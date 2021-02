Na srednji skakalnici pod Senčno goro smo bili priča izjemno zanimivemu tekmovanju z majhnimi razlikami. Zato je bila vsaka manjša napaka še dodatno kaznovana. Eno takšnih je v prvi seriji naredil prvi favorit tekme Norvežan Halvor Egner Granerud, ki je tako ostal brez možnosti za svojo prvo medaljo na svetovnih prvenstvih že po polovici tekme. Po odličnem drugem skoku se je sicer prebil na četrto mesto, a višje od tega ni zmogel. Napako Norvežana pa so z veseljem sprejeli ostali skakalci, ki so se pomerili za odličja. Najbolje so jo izkoristili Piotr Zyla, Karl Gaiger in izjemni Anže Lanišek, ki je nadaljeval zbiranje medalj za Slovenijo.

Anže Lanišek je izjemen dan napovedal že v prvi seriji, ko je potrdil odlično formo, ki jo je kazal prav v vseh skokih na srednji skakalnici. Niti v enem skoku ni skočil manj kot 100 metrov in s to tradicijo je nadaljeval tudi danes. V prvi seriji je skočil 102,5 metra in zbral 135,7 točke. V prvi seriji ga je premagal zgolj Poljak Zyla, ki je skočil 105 metrov in je imel tri točke prednosti pred Žabo. Tretje mesto je po polovici tekme zasedal Japonec Rujoju Kobajaši, ki je za Laniškom zaostajal zgolj desetinko točke. Tudi v nadaljevnaju razpredelnice so bili tekmovalci zelo strnjeni in za medaljo je bilo treba še enkrat skočiti odlično.

V finalu je najprej napadel Halvor Egner Granerud, ki je v težkih razmerah skočil 103 metre in uprizoril pravi napad iz 16. mesta po prvi seriji. Prvi, ki je uspel premagati izjemnega Norvežana , je bil domači adut, doma le streljaj od skakalnega centra v Oberstdorfu, Karl Geiger. Geiger, ki je letos postal svetovni prvak v poletih v Planici je bil po prvi seriji četrti, s skokom dolgim 102 metra, pa je prevzel vodstvo in za medaljo je moral čakati na napako treh skakalcev, ki so bili še na vrhu. Storil jo je že Japonec Kobajaši, ki je zdrsnil na 12. mesto. Anže Lanišek je še enkrat več zmogel premagati sto metrsko znamko. 101 meter je pomenil drugo mesto ob pristanku in že zagotovljeno medaljo. "Danes je bilo zelo težko, vedel sem da sem lahko povsem pri vrhu. Današnja skoka sta bila morda res najslabša v tem tednu, a ta medalja mi pomeni res ogromno," je od sreče žarel bronasti Lanišek. Poljak Zyla je v finalu ostal zbran, zmogel je 102,5 metra in zlato medaljo osvojil s prednostjo 3,6 točk pred Geigerjem. "Perfekten dan je za mano. Res neverjetno. Nisem najbolje skakal v kvalifikacijah in na treningu. Danes sem cel dan igral kitaro in na skakalnico prišel z obilico energije. Na koncu se je vse razpletlo sanjsko," je bil navdušen nov svetovni prvak.

Tudi preostala slovenska trojica je danes popravila svoje skoke iz včerajšnjih kvalifikacij. Bor Pavlovčič je bil s skokoma 101,5 in 98m na koncu na zelo dobrem 8. mestu. Dvakrat je zelo dobro nastopil tudi Cene Prevc, ki je bil na koncu na 15. mestu, Žiga Jelar pa je današnji dan končal na 28. mestu. Slovenija ima po zaslugi Laniška sedaj v Obesrstdorfu že štiri medalje, kar jo uvršča na drugo mesto na celotnem svetovnem prvenstvu. Pred Slovenijo je zgolj izjemna Norveška.