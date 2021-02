***

Vojko Flis je povedal, da če se bo zaradi pomanjkanja cepiva trenutno stanje podaljšalo, bodo nekatere bolnišnice še vedno primorane zdraviti covid bolnike in to so bolnišnice, ki so tudi na začetku prve sprejemale covid bolnike - obe univerzitetni bolnišnici in Golnik. V strategiji je tudi načrtovano obdobje, ko bodo zaposleni potrebovali okrevanje. Strategija je dobro zastavljena, vprašanje pa je, kakšni bodo epidemiološki podatki v državi.