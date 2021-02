Odlok, ki zaostruje ukrepe v več deželah, je danes podpisal minister za zdravje Roberto Speranza. Sardinija bo v skladu z njim postala belo območje. Glede na načrte to pomeni popolno odpravo ukrepov za zajezitev pandemije, v veljavi pa bi bila določena pravila. O podrobnostih se sicer še pogajajo z regionalnimi oblastmi, saj bo to prvič, da bo kakšna od dežel postala belo območje.

Italijanske dežele so sicer glede na epidemiološko stanje razdeljene na rumene, oranžne in rdeče. Na rumenih območjih so lahko bari in restavracije odprti do 18. ure, medtem ko so na oranžnih območjih zaprti in lahko prodajajo le hrano za s seboj. Na rdečih območjih, med katera se bosta po novem uvrstili Bazilikata in Molize, je zaprto vse razen trgovin z njunimi potrebščinami in lekarn.

Incidenca okužb na 100.000 prebivalcev se je v zadnjih sedmih dneh v Italiji povečala na 145 okužb. Minister za zdravje Giovanni Rezza je opozoril, da se novi koronavirus širi po šolah in zato pozval k njihovem zaprtju.