Izjemna druga vožnja je uspela Štefanu Hadalinu na današnjem veleslalomu za svetovni pokal v Banskem v Bolgariji. Potem ko je po svoje presenetil ali pa vsaj v veliki meri izpolnil pričakovanja že s tem, ko mu je na prvi progi s startno številko 47 uspel 24. čas, s tremi sekundami in 34 stotinkami zaostanka za vodilnim, svetovnim prvakom z nedavnega prvenstva v Cortini d'Ampezzo, Francozom Mathieujem Faivrom, je z drugim nastopom navdušil vse. Eden za drugim so za njim namreč zaostajali smučarji, ki so bili v prvi vožnji pred njim in imeli tudi debelo sekundo prednosti, skupno pa je naposled pridobil kar 15 mest! To je pomenilo, da je zasedel deveto mesto, s katerim je postavil kar nekaj osebnih mejnikov, ki jih bo zdaj samozavestnejši naskakoval na naslednjih veleslalomih.

Hadalin z najboljšim časom druge vožnje Deveto mesto Štefana Hadalina, ki je postavil tudi najboljši čas druge vožnje, v kateri se mu je še najbolj, na 40 stotink zaostanka, približal Italijan Filippo Della Vite, razen še dveh smučarjev (Američan River Radamus in Avstrijec Adrian Pertl) pa so vsi ostali za njim zaostali za več kot sekundo (!), je namreč njegova daleč najboljša uvrstitev na veleslalomih za svetovni pokal. Doslej je bila to 16. mesto iz Beaver Creeka decembra leta 2017, za tem pa se je le še enkrat, letos v Adelbodnu, kjer je bil 19., uvrstil med najboljšo dvajseterico. Obenem je Hadalin dosegel svojo najboljšo uvrstitev v tej sezoni svetovnega pokala nasploh in prav tako prvo med deseterico, doslej je bil najvišje na 12. mestu slaloma v Chamonixu. Najboljšemu slovenskemu veleslalomistu Žanu Kranjcu se medtem nastop v celoti ni posrečil najbolje. Po prvi vožnji je imel z desetim mestom sicer dobro izhodišče za napad na drugi progi, ki se je je lotil izjemno odločno in v zgornjem delu smučal vrhunsko, nato pa je sledila manjša napaka, ki ga je očitno toliko vrgla iz ritma, da do konca ni več našel pravega. V cilj je tako prismučal kot četrti, dve mesti za Hadalinom, na koncu pa je zasedel dvanajsto mesto, kar je po 19. mestu v Santa Caterini njegov drugi najslabši izid sezone v svetovnem pokalu na veleslalomih, na katerih je prišel do cilja.