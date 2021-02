Podpredsednik Planinske zveze Slovenije Miro Eržen je seji upravnega odbora opozoril, da bo verjetno težko v kratkem pridobiti še kakšno finančno pomoč za obnovo, saj še niso končani niti postopki obnove koč na Korošici in na Okrešlju. Se pa v kratkem obeta razpis za nepovratna sredstva za obnovo planinskih postojank, na katerem bi tudi lahko kandidirali. Podrobnosti razpisa naj bile znane v roku nekaj tednov, so njegove besede povzeli v sporočilu za javnosti.

Župan občine Mozirje Ivan Suhoveršnik je zagotovil, da bodo na občini aktivno pomagali pri pridobivanju vse potrebne dokumentacije in gradbenega dovoljenja, da bi društvo lahko kandidiralo na omenjenem razpisu. Preko štaba Civilne zaščite so zaprosili za pomoč v obliki kontejnerjev, ki bodo služili kot shramba za orodje ter bivalni objekt za potrebe izvajanja sanacijskih del na Golteh.

Zbirajo sredstva

Na Golteh je v ponedeljek sklican sestanek, kjer bo prisotna tudi projektantka Darja Bezovnik Planovšek, ki je kot domačinka ponudila pomoč pri projektiranju novega objekta, urbanist, predstavnik Zavoda za varstvo narave in še nekaj drugih strokovnjakov, ki bi lahko pomagali pri čim hitrejši in kakovostno izvedeni obnovi, so napovedali. Zastavili so že tudi odbore, ki bodo skrbeli za odgovorno, transparentno in učinkovito delovanje pri postopkih za obnovo in pridobivanje sredstev.

Za financiranje obnove bodo zbirali finančna sredstva. Na spletni strani mozirske občine je že objavljana številka tekočega računa, kamor lahko zainteresirani nakazujejo donacijska sredstva, objavljen pa je tudi obrazec, kjer lahko vsakdo ponudi kakršno koli drugo obliko pomoči, na primer materialno ali sodelovanje na delovnih akcijah.